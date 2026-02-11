Arteta: “L’esonero di Frank? È sempre una notizia triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro”

11/02/2026 | 16:11:20

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford. Queste le sue parole:

“Gli indisponibili? Dowman non è ancora disponibile, il resto lo vedremo. Le sue condizioni? Sta molto bene, penso che sarà con noi tra una settimana circa, poi potrà riprendere il ritmo ed essere disponibile. Merino? Penso che i dottori siano stati davvero soddisfatti di come è andato l’intervento. Ora è ovviamente l’inizio di un lungo processo, stiamo parlando di guarigione ossea. Quindi, rispetteremo i tempi e sono sicuro che farà tutto il possibile per accelerare il recupero. I tempi di cui stiamo parlando sono di mesi: che siano tre, quattro o cinque, non lo sappiamo. Liverpool- Man City? Capisco la frustrazione dei tifosi per la vittoria del City, ma queste sono cose che non possiamo controllare. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul presente, e su ciò che ci aspetta ogni tre giorni, e godercelo. L’esonero di Thomas Frank? Beh, è ​​ovviamente una notizia molto triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro, perché Thomas è un allenatore eccellente e anche un uomo straordinario, e lo ha dimostrato in campionato. Sappiamo dove siamo e come la nostra responsabilità vada oltre la semplice prestazione, e gli auguro tutto il meglio per qualsiasi cosa decida di fare in futuro”.

Foto: Instagram Arteta