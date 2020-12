Arteta: “Le critiche sono giuste, avete il diritto di colpirmi al petto, io posso solo lavorare”

In conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato del momento nerissimo dei “Gunners” in Premier League, con la squadra che si trova al quindicesimo posto in classifica.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dobbiamo accettare le critiche, essere coraggiosi e metterci la faccia. Al momento dobbiamo prendere i proiettili. Questa è la nostra realtà in questo momento e dobbiamo affrontarla combattendo, in silenzio, lavorando senza pensare a questo o a quello. Nessuno deve arrendersi, non è il momento di nascondersi, è ora di mettersi in gioco. Non stiamo vincendo, quindi potete colpirmi al petto, avete il diritto di picchiare forte. Che altro posso fare? Abbassare la testa, lavorare di più e cercare di migliorare le cose. È così che dobbiamo agire, secondo me. Accetto le critiche perché fanno parte del lavoro; questo club è troppo grande per accettare così tante sconfitte nelle ultime settimane”.

Foto: Twitter uff. Arsenal