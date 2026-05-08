Arteta: “La finale con il PSG? Conosciamo la loro qualità. Sappiamo cosa significa questo traguardo per il club”

08/05/2026 | 16:48:41

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il West Ham. Queste le sue parole:

“La finale contro il PSG? Sapevamo del livello degli avversari che avremmo dovuto affrontare, che si trattasse del Bayern Monaco o del PSG. Conosciamo la loro qualità, e questo è quanto. Ma ovviamente siamo anche molto fiduciosi che, quando arriveremo alla finale, saremo in grado di dare il massimo. Cosa ho provato nel raggiungere la finale? Ero in uno stato emotivo davvero intenso dopo la partita, ovviamente, perché sappiamo cosa significa per tutti, per il club. Si capiva cosa significasse per tutti, per i nostri tifosi, giocatori, staff”.

Foto: Instagram Arteta