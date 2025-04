Arteta: “Jorginho out, recuperiamo Ben White e Partey. Mai vinta la Champions, ora abbiamo una chance”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: “Ben White sarà presente per la partita. Partey sta migliorando e sarà con noi. Jorginho, purtroppo, non sarà dei nostri, sta ancora recuperando dal suo infortunio”.

Sulla possibilità che il Real metta a segno una rimonta epica: “Questo fa parte della storia e noi ci prepariamo per ciò che conosciamo, lavoriamo sugli aspetti che riteniamo cruciali per vincere la partita. L’idea è credere, dominare e avere la fiducia che possiamo batterli. Ci sono tre aspetti chiari. Uno di questi è l’aspetto emotivo. È molto importante. Dobbiamo prepararci per questo tipo di partite e anche saperci godere scenari di questo tipo”.

Quanto alla storia del Real Madrid in Champions: “Rispetto, ammirazione per ciò che hanno fatto in questa competizione. È incredibile, ma dopo questo è la ‘nostra’ competizione, il passato è passato, adesso tocca a noi vincere la partita. Non abbiamo mai vinto questa competizione, ma abbiamo una grande opportunità per riuscirci”. Infine sulla possibilità di finire ai rigori, Arteta ha minimizzato: “Li prepariamo ogni settimana”.

Foto: Instagram Arteta