Arteta: “Il Tottenham meglio dell’Arsenal? Sono campioni, ma non mi piacciono i paragoni”

22/05/2025 | 16:07:29

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa, commentando il trionfo del Tottenham in Europa League: “Sono campioni e per arrivare a questo punto bisogna aver fatto un sacco di cose per bene. Hanno avuto molte difficoltà nel corso della stagione ma bisogna solo congratularsi. Hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per vincere”. Poi sul paragone tra le due squadre: “Non mi piace fare paragoni con altre squadre, mi concentro solo sulla mia”.

Foto: Instagram Arteta