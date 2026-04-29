Arteta: “Il rigore che ci ha tolto il VAR non lo accetto. Può decidere una qualificazione in finale”

29/04/2026 | 23:53:10

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato a Prime Video dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L’arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità. E’ un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile”.

Foto: sito Arsenal