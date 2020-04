Arteta: “Il nostro psicologo è in contatto costante con i calciatori”

Non solo esercizio atletico in casa Arsenal, ma anche supporto psicologico. E’ questa la strategia adottata dal tecnico Mikel Arteta durante la quarantena. Il tecnico spagnolo ha raccontato al Daily Star: “Abbiamo il nostro psicologo che si prende cura dei giocatori ed è sempre in costante comunicazione con loro. Mercato? Abbiamo molti incontri con lo scouting per cercare di pianificare la stagione. Potremmo avere uno, due, tre diversi scenari e dobbiamo essere pronti.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC