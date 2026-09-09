Arteta: “Il Napoli ti rende le cose difficili, la squadra è stata fantastica”

09/09/2026 | 23:33:06

Mikel Arteta ha parlato a Prime Video: “La squadra è stata fantastica, mi è piaciuta tanto stasera: quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato, ma sono contento perché non era facile vincere qua. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritando di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare, hanno giocatori che ti rendono le cose difficili”.

Foto: Instagram Arteta