Arteta: “Il mio contratto? Non ci sono novità, avremo tempo per parlarne”

10/04/2026 | 17:40:40

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth. Queste le sue parole:

“Eze? È disponibile. È in anticipo sui tempi, nella mia prima conversazione con lui dopo che ha avvertito un piccolo fastidio, voleva essere disponibile la settimana successiva, sapevamo che era impossibile. Ma il recupero, la volontà che ha dimostrato fin dal primo giorno di tornare il prima possibile, come ha spronato lo staff medico e se stesso per essere lì domani, è semplicemente fantastico da vedere. Novità sul mio contratto? No, non ci sono novità al riguardo. Penso che avremo tempo per parlarne. La nostra attenzione è completamente rivolta a ciò che dobbiamo fare da qui alla fine della stagione. Se ho fiducia nella capacità dei giocatori di vincere il campionato e la Champions? Molta, perché li vedo tutti i giorni e, prima di tutto, la capacità che abbiamo come club e come squadra, la voglia di vincere, e riconosciamo l’opportunità che ci si presenta. Faremo del nostro meglio per cercare di coglierla”.

Foto: Instagram Arteta