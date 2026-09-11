Arteta: “I disagi nel volo per Napoli? Adoro queste sfide. Ho creato problemi simili durante il pre-campionato”

11/09/2026 | 13:50:26

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sunderland. Queste le sue parole:

“L’alto numero di candidature dell’Arsenal nelle categorie del Pallone d’oro? Beh, dice molto di dove si trova il club in questo momento, di quanto bene stia facendo. Penso che, ovviamente, dimostri la continuità che stiamo mostrando nelle nostre prestazioni e poi arrivano questi riconoscimenti individuali, perché la squadra fa un lavoro incredibile nel suo insieme. Quindi è bello vedere che sono riusciti a trasformare tutto questo in trofei importanti: è questa la cosa fondamentale. Come affrontiamo i ritardi e i vari disagi dei viaggi come quelli avvenuti per il volo per Napoli? Adoro queste sfide. Cerco di affrontarle durante la preparazione pre-campionato. Così, quando si presentano, le abbiamo già vissute e le conosciamo già. Quindi, arriviamo allo stadio molto tardi, cambiamo la routine non appena i giocatori devono fare qualcos’altro. Perché quando succede, e può succedere, si può perdere il volo, il treno può essere in ritardo, c’è un traffico pazzesco, e non voglio che i giocatori, ma non solo i giocatori, anche lo staff, vadano nel panico. Quindi, quando succede, bisogna adattarsi. Ok, abbiamo altre due o tre ore in aereo, come possiamo usarle? Giocare insieme, passare del tempo insieme, dormire, sfruttarle, ma certamente non lamentarsi e poi usarlo come scusa perché non serve a niente. Se ho deliberatamente sabotato un volo? Non possiamo ancora farlo, ma possiamo ritardare i pasti, i trasporti, prendere un percorso diverso. Abbiamo fatto molte cose, abbiamo reso lo spogliatoio più caldo, più difficile, più impegnativo, abbiamo ridotto il numero di letti. Questo genere di cose, credo, a mio parere, perché dovremo adattarci a contesti diversi, e cercheremo di anticiparli e creare le migliori condizioni possibili. Quando non c’è quell’elemento di sorpresa o di stress il giorno della partita, penso che sia importante”.

Foto: Instagram Arteta

