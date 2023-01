Arteta: “Ho sempre sperato di potermi giocare un giorno dei titoli contro Guardiola”

L’allievo che supera il maestro. Mikel Arteta, dopo aver lasciato lo staff del tecnico dei Citizens, si trova al primo posto della Premier League con il suo Arsenal, proprio davanti al Manchester City del suo mentore Pep Guardiola. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro il City, il tecnico dei Gunners ha così parlato della sfida contro i suo “maestro”: “Ho sempre sperato di potermi giocare un giorno dei titoli contro Guardiola. Questo non cambierà assolutamente nulla nella nostra amicizia”.

Foto: Twitter Arteta