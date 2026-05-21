Arteta: “Ho scoperto che siamo diventati campioni grazie a mio figlio. A Budapest vogliamo scrivere la storia”

21/05/2026 | 18:25:09

Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato così a Sky Sport del successo in Premier: Sono andato a casa 20 minuti prima del fischio d’inizio, sono uscito in giardino e ho iniziato a preparare un barbecue, senza guardare la partita”, ha svelato emozionato. “Sentivo solo dei rumori dal soggiorno, poi all’improvviso la magia. Il mio figlio maggiore ha aperto la porta, è corso verso di me piangendo, mi ha abbracciato e ha detto: ‘Siamo campioni, papà’. Poi sono arrivati mia moglie e gli altri miei figli, è stato bellissimo. Un minuto dopo è partita una videochiamata con Martin Odegaard. Ho mostrato vulnerabilità. Mi sono chiesto più volte: ‘Sono abbastanza bravo per guidare questi giocatori alla vittoria di un trofeo importante?’. Fino a quando non ci riesci, non puoi esserne certo. La vera lezione di quest’anno è stata la perseveranza. Avremo una finestra per festeggiare domenica e sollevare il trofeo. Ma poi avremo sei giorni per scrivere una nuova pagina di storia di questo club a Budapest”.

foto x arsenal