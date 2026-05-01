Arteta: “Havertz? La sua assenza si è fatta sentire moltissimo. Domani tutti dovranno dare il massimo”

01/05/2026 | 15:55:36

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Fulham. Queste le sue parole:

“Se stanno tutti bene dopo la semifinale? Credo di sì, quindi vediamo come stanno tutti domani mattina. Ovviamente non abbiamo avuto modo di allenarci molto, quindi domani avremo l’ultimo aggiornamento. L’assenza di Havertz? La sua assenza si è fatta sentire moltissimo. Stiamo parlando di uno dei giocatori offensivi più importanti che abbiamo, e non è stato l’unico. La squadra ha dimostrato un’incredibile capacità di reagire anche senza di lui. Se i giocatori percepiscono il nervosismo dei tifosi? Questa è una domanda per i giocatori. Sono estremamente grato per il supporto. Vogliamo sempre di più, vogliamo sempre migliorare, vogliamo che ogni azione sia positiva. So che domani sarà una partita davvero speciale. Sappiamo che tutti dovranno dare il massimo”.

Foto: Instagram Arteta