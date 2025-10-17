Arteta: “Gyokeres? Voglio di più rispetto a quanto fatto, la pressione ci sarà sempre”

17/10/2025 | 18:17:24

Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa della situazione di Gyokeres: “Sono molto contento di quello che ha dato alla squadra. Nel nostro primo incontro gli ho detto: ‘Il numero 9 che voglio è quello che, quando non segna da sei o otto partite, riesce a resistere. Se non riesce a resistere, dobbiamo guardare altrove’. La pressione e le aspettative ci saranno. Se indossi la maglia numero 9 dell’Arsenal, devi essere in grado di chiederti: ‘Non segno da sei partite. Sono un giocatore diverso? Mi comporto in modo diverso?’ Voglio più di quello che ha fatto finora”.

Foto: Instagram Arteta