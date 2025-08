Arteta: “Gyokeres e gli altri acquisti aggiungono qualità, abbiamo grandi obiettivi”

06/08/2025 | 19:11:30

Mikel Arteta ha parlato del debutto di Gyokeres e dei nuovi acquisti in conferenza: “Tutti questi nuovi arrivi aggiungono qualità e profondità alla squadra, che è ciò di cui avremo bisogno per tutta la stagione a venire. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e cosa vogliamo realizzare in questa stagione: crediamo fermamente nella nostra capacità di riuscirci. Siamo stati molto, molto vicini nelle ultime stagioni e sarà l’intera squadra a decidere se ci riusciremo o meno. Ma allo stesso tempo dobbiamo assicurarci di non perdere di vista ciò che dobbiamo fare quotidianamente per raggiungere i livelli che desideriamo. Dobbiamo stabilire le richieste che vogliamo raggiungere entro questo obiettivo, perché questa è la cosa più importante: le richieste interne devono sempre superare qualsiasi richiesta esterna. Questo è ciò che cerchiamo di raggiungere ogni singolo giorno”.

Foto: Instagram Arteta