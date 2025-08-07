Arteta: “Gyokeres si è ambientato. Possibile il recupero di Calafiori per sabato”

07/08/2025 | 12:00:09

Al termine del match perso contro il Villarreal, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa. Gyokeres, Havertz, Calafiori e molto altro: i temi trattati dall’allenatore dei Gunners. Ecco l’estratto delle sue dichiarazioni: “Se a Gyokeres serve tempo per ambientarsi? Abbiamo già superato quel passaggio ad oggi perché penso che fosse molto importante per lui iniziare la partita e iniziare ad avere feeling e sintonia con la squadra. È con noi solo da una settimana circa, ma ho visto davvero molte cose e molta determinazione, soprattutto il modo in cui attaccava certi spazi. Quindi, in generale, per molti giocatori che non hanno giocato molti minuti, ora abbiamo molte più possibilità di essere pronti per sabato in una condizione decisamente migliore”. Sull’assenza di Havertz: “Ieri in allenamento ha sentito qualcosa e stamattina non stava bene, quindi abbiamo deciso di farlo riposare. Penso che sarà questione di un paio di giorni, spero nel fine settimana, se tutto va come previsto, penso che sarà in forma”. Su Calafiori e Trossard: “I tre che abbiamo perso durante il tour sono stati Big Gabi, Leo e Richy, e per sabato penso che entrambi abbiano una possibilità, se tutto nei prossimi giorni si evolverà come è successo negli ultimi giorni”.

Foto: Instagram Gyokeres