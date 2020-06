Arteta: “Guendouzi via dall’Arsenal? I problemi, se ci sono, li risolviamo in privato”

Mattéo Guendouzi, dopo i recenti episodi disciplinari, viene dato in partenza dell’Arsenal quest’estate. Sull’argomento è intervenuto Mikel Arteta, tecnico dei Gunners:“Qualunque sia il problema interno, lo risolviamo in privato. Conto su tutti i giocatori che sono qui. Se vogliono restare, sono più che benvenuti. È ancora il mio stato d’animo. Sono qui per aiutarli a migliorare individualmente e collettivamente, è il mio lavoro.”

Foto: L’Equipe