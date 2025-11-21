Arteta: “Gabriel starà fuori diverse settimane, Calafiori si porta dietro dei problemi. Saka vuole restare”

21/11/2025 | 17:23:24

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa commentando l’infortunio di Gabriel: “Purtroppo Gabi si è infortunato con la nazionale. Starà fuori per settimane, faremo nuove valutazioni mercoledì e solo allora avremo un quadro più chiaro. Calafiori? Si sta portando dietro qualche problema. Abbiamo dovuto riportarlo qui. Non si è ancora allenato. Domani avremo un’altra seduta. Vediamo. Saka? Quello di cui sono molto consapevole è che lui vuole continuare con noi. È molto felice e vuole restare nel posto in cui desidera essere, e raggiungere tutto ciò che vogliamo ottenere insieme”.

