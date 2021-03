Arteta: “Felice di aver passato il turno, ma siamo lontanissimi dal nostro livello migliore”

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo il passaggio del turno contro l’Olympiacos: “Sono davvero felice di aver passato il turno. Abbiamo affrontato un avversario difficile. A volte dobbiamo essere onesti con noi stessi: non eravamo neanche lontanamente vicini ai livelli che avremmo potuto essere. Eravamo incerti con la palla e l’abbiamo spesso persa. Non possiamo avere scuse. Avevamo giocatori freschi in squadra. Abbiamo iniziato la partita molto bene ma poi abbiamo avuto una mancanza di stabilità”.