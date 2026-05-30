Arteta: “Dato il fallo di Mosquera, non quello su Madueke. Dobbiamo superare il dolore e trasformarlo”

30/05/2026 | 22:40:08

Arteta ha parlato in conferenza dopo la finale di Champions League: “Bisogna superare il dolore e farlo diventare benzina per arrivare a un livello differente. Voglio congratularmi sul PSG, è la migliore squadra del mondo. Non volevamo giocare in questa maniera, ma loro ti costringono a farlo. Non capisco perché uno può essere rigore e l’altro no, per me poteva esserlo tranquillamente. Poi c’è la questione dei rigori: quello dato per fallo di Mosquera, quello non dato su Madueke. Quello che ho detto ai giocatori è di vivere il momento, avere gioia ogni singolo giorno”.

Foto: Instagram Arteta