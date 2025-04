Arteta: “Ci meritiamo di essere qui, non vediamo l’ora di giocare. Calafiori non è riuscito ad allenarsi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain: “Un’opportunità incredibile. Siamo qui per rendere felici le persone”. Per poi slittare su un discorso specifico, inerente agli aggiornamenti sulla forma di certi giocatori: “Conosciamo la situazione di Mikel (Merino, ndr) e Ben (White, ndr), purtroppo abbiamo perso Thomas (Partey, ndr). Ben e Mikel sono riusciti ad allenarsi, vediamo se saranno in grado di partire titolari domani. Calafiori non è riuscito ad allenarsi”.

Sull’entusiasmo:: “Sì, lo senti, l’entusiasmo, ed è qualcosa di unico. Pieni di energia, entusiasmo, non vediamo l’ora di giocare. Soprattutto con le circostanze di questa stagione e per come abbiamo superato tante difficoltà e sfide, come una delle migliori quattro squadre d’Europa. È una bella storia, ma vogliamo di più”.

Infine: “Può essere la serata migliore di sempre? Sì, credo di sì, da quando ho vissuto tutto questo, anche da giocatore – ha ammesso Arteta -. Speriamo che sia ancora meglio. Stiamo costruendo sulle esperienze vissute di recente insieme. Arsenal favorito? Guardando la storia direi di no, perché non ce l’abbiamo mai fatta”. U

na chiosa infine su Rice, miglior investimento da oltre 100 milioni: “Speriamo che, vincendo tanti trofei insieme, potremo giustificare questa cifra. Credo che abbia già fatto diversi passi avanti”.

Foto: Instagram Arteta