Arteta: “Cercheremo di vincere e poi vedremo. Ci godremo il momento, il calcio è così. Comunque saranno 90 minuti intensi”

Il City non deve vicnere: “Quindi dobbiamo augurare il meglio e che il West Ham abbia davvero una bella giornata e ci aiuti a realizzare il nostro sogno. Questo è ciò che speriamo. Se ho parlato con Moyes? No, non penso di doverlo fare, ma è stato determinante e molto importante nella mia carriera, non solo come calciatore ma anche come persona.