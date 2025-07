Arteta: “Caso Partey? Seguito al 100% il protocollo corretto”

21/07/2025 | 21:00:57

Il caso Thomas Partey si abbatte sull’Arsenal. Secondo Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, il club inglese ha seguito i protocolli corretti riguardo alla permanenza del centrocampista ghanese dopo che è stato accusato di cinque capi d’imputazione per stupro e uno per aggressione sessuale. Dopo la conferma dell’incriminazione, l’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “Il contratto del giocatore è terminato il 30 giugno. A causa del procedimento legale in corso, il club non è in grado di commentare il caso”. Parlando da Singapore, nel corso della tournée pre-campionato in Asia dell’Arsenal, Arteta ha commentato così la vicenda: “Il club è stato molto chiaro nella sua dichiarazione. Ci sono molte questioni legali tanto complesse, quindi non posso commentare oltre”. All’ennesimo riferimento sulla gestione del club secondo l’utilizzo dei protocolli corretti per la situazione, Arteta ha replicato: “Al 100%”

Foto: instagram Partey