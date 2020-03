Arteta blinda Aubameyang: “Rinnovo? Voglio che resti all’Arsenal a tutti i costi”

Futuro tutto da decifrare per Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza nel 2021 con l’Arsenal ma punto fermo nello scacchiere di Mikel Arteta. Lo stesso tecnico dei Gunners, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del futuro dell’attaccante classe ’89: “Il rinnovo di Aubameyang? Dovremo sederci a un tavolo con lui a un certo punto prima della fine della stagione e capiremo le nostre intenzioni e le sue. Difficile ora predire come andrà, ma per me è semplice: voglio tenerlo a tutti i costi”, ha concluso Arteta.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal