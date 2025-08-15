Arteta avverte: “Gyokeres avrà un impatto straordinario sulla squadra”

15/08/2025 | 20:43:24

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul nuovo arrivato Gyokeres: “Posso solo parlare di Viktor e di quanto siamo felici di averlo con noi. Avrà un impatto straordinario sulla squadra, il suo adattamento è stato davvero, davvero buono e siamo felici di averlo. Molti attaccanti sono arrivati da campionati diversi e hanno avuto successo; spetta a noi creare le condizioni giuste affinché anche lui possa far bene. Gyökeres sta migliorando ogni giorno di più. Di solito è un giocatore in ottima forma e ha avuto un piccolo assaggio in due partite con noi, quindi vediamo cosa ci darà domenica. Zubimendi si è integrato benissimo nella squadra e siamo molto contenti di lui. Sarà in forma per domenica. Odegaard? La mia opinione è chiara, ed è la stessa di tutto lo staff e dei giocatori. Ieri ho chiesto loro di votare per il capitano e hanno scelto tutti la stessa persona: Martin Ødegaard. È il segnale più chiaro che si possa avere di come la squadra senta di poter migliorare”.

Foto: Instagram Arteta