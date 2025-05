Arteta attacca: “Abbiamo perso la Premier per cartellini rossi e infortuni”

18/05/2025 | 15:33:13

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato a Sky Sports della stagione dei Gunners, che a suo dire sarebbero stati penalizzati: “Cartellini rossi e infortuni, sicuramente. Ma senza quelli, non sappiamo cosa sarebbe successo. Saremmo stati molto più vicini? Per me, la risposta è senza dubbio sì, per quello che abbiamo prodotto e per le prestazioni che abbiamo avuto”.

Foto: Instagram Arteta