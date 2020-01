Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha annunciato che Granit Xhaka resterà a Londra. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Ho convinto Xhaka, resta all’Arsenal. Volevo che sapesse l’opinione che avessi su di lui, ero pronto a supportarlo perché penso che possa essere davvero un buon giocatore per noi. Ci darà una grande mano d’ora in poi”.