Arteta accoglie Trossard: “Grande lavoro di tutto il club. Giocatore versatile e di grande esperienza”

Leandro Trossard è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Dopo l’ufficialità, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha così accolto il nuovo acquisto: “Tutto il club ha fatto un ottimo lavoro. Leandro è un giocatore versatile con grandi capacità tecniche, intelligenza e una grande esperienza in Premier League e a livello internazionale. Rafforza la nostra squadra per la seconda parte della stagione e non vediamo l’ora di lavorare con lui. Diamo il benvenuto a Leandro e alla sua famiglia”.

Foto: Twitter Arteta