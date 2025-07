Arteta accoglie Gyokeres: “Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare”

26/07/2025 | 21:30:55

Un acquisto voluto fortemente anche dal tecnico Mikel Arteta, che gli ha dato il benvenuto con queste dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club londninese: “Siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto a Viktor Gyökeres nel club.

La costanza che ha dimostrato nelle sue prestazioni e la sua disponibilità sono state eccezionali, e il suo contributo in termini di gol parla da solo. Viktor ha tantissime qualità. È una presenza veloce e potente in attacco, con numeri incredibili a livello di club e internazionale. Porta con sé un’abilità cinica con un’alta percentuale di occasioni da gol trasformate, e i suoi movimenti intelligenti in area lo rendono una minaccia costante. Siamo entusiasti di ciò che Viktor porterà alla nostra squadra e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Diamo il benvenuto all’Arsenal a Viktor e alla sua famiglia”.

Foto; Instagram Arsenal