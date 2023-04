Arteta: “Abbiamo dominato la partita, potevamo dilagare ma abbiamo pareggiato. Questo è il calcio”

L’Arsenal avanti di due reti si fa raggiungere dal West Ham e pareggia. Gli uomini di Arteta non allungano sul Manchester City di Pep Guardiola, adesso i Cityzens sono a quattro punti di distanza dalla vetta ma con una gara in meno. Le parole del tecnico dei gunners: “Abbiamo incominciato molto bene. Abbiamo dominato la partita e segnato due gol bellissimi. Dopodiché abbiamo fatto un grosso errore smettendo di giocare con l’obiettivo di segnare il terzo e il quarto gol. In quel momento abbiamo dato loro speranza. Avremmo potuto segnare il 3-1 ma due minuti dopo abbiamo concesso il pareggio. Questo fa parte del calcio”.

Foto: Twitter Arteta