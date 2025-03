Arteta: “Abbiamo aperto la porta per perdere la partita, è inaccettabile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico dell’Arsenal, Mikeal Arteta, ha così parlato dopo il pareggio contro il Manchester United: “Quando abbiamo avuto il primo tempo che abbiamo avuto, dove siamo stati eccezionali, non abbiamo messo alla prova il portiere. Abbiamo avuto delle situazioni incredibili, ma non siamo riusciti a fare l’ultimo passaggio o l’ultimo tiro. Non abbiamo capitalizzato, abbiamo accelerato il gioco, abbiamo cominciato a perdere i duelli e avremmo potuto finire per perderla”, ha analizzato Arteta.

Sull’Arsenal che fatica a sfruttare le sue occasioni: “A volte è proprio quello che manca. L’esecuzione deve essere verso il giocatore giusto e il giocatore giusto deve tirare. Come quando abbiamo concesso in determinati momenti, è inaccettabile. Loro hanno tanta qualità, scelgono il giocatore giusto e normalmente finirebbe in gol”, ha riconosciuto l’allenatore spagnolo.

Infine: “Abbiamo aperto la porta per perdere la partita. Non c’era alcuna possibilità di perdere la partita e invece l’abbiamo aperta noi stessi. Difenderò sempre i miei giocatori, ma in quei momenti dobbiamo fare meglio”.

Foto: Instagram Arteta