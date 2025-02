Artem Smolyakov: Il talento ucraino pronto a conquistare la MLS

Nato il 29 maggio 2003 a Baranivka, Ucraina, Smolyakov ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili del FC Dnipro, trasferendosi poi all’FC Inhulets Petrove nell’agosto 2020, dove ha fatto il suo debutto professionale il 28 novembre 2021 in una sconfitta per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022/23 ha accumulato 2 gol e 2 assist in 30 presenze. Durante questo periodo, è stato convocato nella nazionale ucraina Under-21, collezionando 10 presenze.

Nel luglio 2023, Smolyakov si è trasferito al FC Polissya Zhytomyr, neo-promosso nella Premier League ucraina. Ha continuato a emergere come uno dei difensori più promettenti del paese, registrando 1 gol e 1 assist in 24 presenze. Nella stagione successiva, ha totalizzato 1 gol in 19 presenze, dimostrando versatilità giocando occasionalmente come terzino destro e ala destra.

Come raccontato da RG, Smolyakov è pronto a trasferirsi negli Stati Uniti per la prima volta nella sua carriera, firmando un contratto con il Los Angeles FC. Con questo trasferimento, diventerà il terzo giocatore ucraino nella MLS, dopo Yevgen Cheberko del Columbus Crew e Oleksandr Svatok dell’Austin FC. A differenza di Cheberko e Svatok, entrambi difensori centrali, Smolyakov è un terzino sinistro offensivo, noto per la sua capacità di spingersi in avanti, fornire cross precisi e tentare tiri potenti da lunga distanza. Con un’altezza di 1,80 m, non teme i contrasti fisici e possiede la velocità necessaria per recuperare rapidamente in difesa.

Il Los Angeles FC ha avuto una stagione 2024 impressionante, vincendo la U.S. Open Cup contro lo Sporting Kansas City e qualificandosi per la Concacaf Champions Cup grazie al miglior record nella Western Conference della MLS. Tuttavia, dopo una sconfitta ai tempi supplementari contro i Seattle Sounders nei quarti di finale della Western Conference, la squadra ha riconosciuto la necessità di rinforzarsi sopratutto in difesa. Con il trasferimento di Omar Campos al Cruz Azul, Smolyakov rappresenta una soluzione ideale per competere con Ryan Hollingshead per il posto da titolare.

Smolyakov è diventato una figura indispensabile nella difesa della nazionale ucraina Under-21 e le sue prestazioni promettenti a livello giovanile hanno portato molti a credere che possa sfidare Vitaliy Mykolenko per un posto da titolare nella nazionale maggiore ucraina.

In conclusione, Artem Smolyakov possiede tutte le qualità per emergere come un difensore d’élite nel panorama calcistico internazionale. Con dedizione e il giusto supporto, ha il potenziale per lasciare un segno indelebile sia nel Los Angeles FC che nel calcio mondiale.