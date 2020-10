Arslan: “Posso far bene a Udine. La Serie A mix tra Bundesliga e campionato turco”

Tolgay Arslan, nuovo acquisto dell’Udinese, ai microfoni di Fanatik ha parlato delle sue prime settimane in Italia e all’Udinese, dando le prime impressioni sulla nuova esperienza italiana.

Queste le sue parole: “Sono felice di poter giocare contro i migliori giocatori del mondo, posso far bene ad Udine, imparare tanto e crescere. Ci sono squadre fortissime, che fanno vedere un grande calcio e da loro c’è solo da imparare. Spero di abituarmi rapidamente al calcio italiano e fornire prestazioni di successo. L’Italia è un Paese bellissimo, lo conoscevo perchè venivo spesso in vacanza qui. Le persone sono molto cordiali. Per quanto riguarda il modo di vivere e l’idea sul calcio, posso dire che la Serie A è un mix tra Germania e Turchia”.

Fonte Foto: Twitter Udinese