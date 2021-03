Arslan multato per 10mila euro dopo Milan-Udinese del 3 marzo

Dopo il supplemento di indagini disposto nelle scorse settimane, il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato con un’ammenda di € 10.000 il centrocampista dell’Udinese Tolgay Arslan per aver colpito al “volto un addetto alla sicurezza della Soc. Milan che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro”. La partita in questione è Milan-Udinese dello scorso 3 marzo.