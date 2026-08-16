Arsenal travolgente, suo il Community Shield: 3-0 al Manchester City (Calafiori, Havertz e Odegaard)

16/08/2026 | 17:59:24

Primo trofeo in Inghilterra assegnato, se lo aggiudica con una grande prova di forza l’Arsenal di Arteta, che travolge 3-0 un Manchester City ancora in costruzione, reduce dall’addio di Guardiola e affidato a Maresca. Gara quasi mai equilibrata, Arsenal in controllo da subito.

Dopo pochi istanti, al 1′, la rete di Calafiori a sbloccare la gara. Reazione del City che non c’è e alla mezz’ora c’è il 2-0 di Havertz. Al 48′ mette il sigillo alla gara il capitano, Odegaard. Buona la prima per i Gunners, reduci dalla vittoria della Premier e dalla finale di Champions, persa solo ai rigori contro il PSG. Per il City di Maresca c’è tanto da lavorare.

Foto: Instagram Calafiori