Arsenal, stagione finita per Havertz. Infortunio al tendine del ginocchio, deve operarsi

La notizia è ormai già nota, ma l’Arsenal lo ha confermato poco fa con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Kai Havertz ha subito un infortunio al tendine del ginocchio destro e dovrà operarsi. Stagione finita per il tedesco.

Di seguito il contenuto integrale: “Possiamo confermare che Kai Havertz ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio durante una sessione di allenamento a Dubai la scorsa settimana. Successive valutazioni e revisioni specialistiche hanno confermato che l’infortunio richiederà un intervento chirurgico, che verrà eseguito nei prossimi giorni. Subito dopo l’operazione, Kai inizierà il suo programma di recupero e riabilitazione, che dovrebbe estendersi ai preparativi pre-stagionali per la prossima stagione. Tutti nel club sono concentrati nel supportare Kai per garantire che torni in piena forma il prima possibile”.

Foto: Instagram personale