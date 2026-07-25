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Arsenal, sondaggio per Vinicius

25/07/2026 | 15:10:18

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Secondo quanto raccontato da David Ornstein di The Athletic, l‘Arsenal avrebbe fatto un sondaggio per il brasiliano del Real Madrid, Vinicius. L’interesse dei Gunners è ancora in una fase embrionale e non sono ancora in corso trattative tra i club, ma l’idea sta prendendo sempre più piede con il passare delle ore. Molto dipenderà dalle dinamiche contrattuali del giocatore reduce dai Mondiali: al momento non ci sono stati passi avanti decisivi e il Real Madrid non intende lasciar partire il giocatore a parametro zero.
Foto: Instagram Real Madrid