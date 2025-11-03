Arsenal, si ferma Gyokeres. Arteta: “Sono preoccupato”

03/11/2025 | 23:54:10

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Slavia Praga.

Queste le sue parole: “Gyokeres non è assolutamente disponibile. Non si è allenato oggi. Dobbiamo fare altri esami e tac per capire l’entità dell’infortunio. Sono preoccupato perché non ha avuto molti problemi muscolari e ha dovuto lasciare il campo perché sentiva qualcosa, il che non è mai un buon segno, soprattutto per un giocatore molto esplosivo”.

Polemica per la gara contro il Palace in Carabao Cup Arteta è intervenuto poi sulla questione legata alla partita dei quarti di finale della Carabao Cup dell’Arsenal contro il Crystal Palace: “Speriamo che spostino la partita di Premier League perché giocare in questa data non ha alcun senso. Quindi ora decideremo la data. Sono sicuro che cambieranno anche la data della Premier League”.

Foto: sito Arsenal