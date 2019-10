Arsenal, scoppia il caso Ozil. Emery: “Ecco perché è stato messo fuori rosa”

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul caso Mesut Ozil, sempre più ai margini dei Gunners: “Perché fuori rosa? Qui abbiamo una strategia concordata come club e come squadra. Perché la cosa più importante è il club, la squadra. In precedenza abbiamo tutti parlato tra di noi per prendere una decisione. So che tutti i sostenitori vogliono sapere qualcosa, ma ora non è il momento. Penso che non sia il momento di parlare di lui”. Messaggio chiaro: Ozil per ora non rientra nei piani dell’Arsenal. E per il tedesco non mancano le sirene di mercato, soprattutto dalla MLS.

Foto: standard.co.uk