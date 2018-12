Arsenal, scoppia il caso Ozil: i videogiochi dietro ai problemi fisici. Colpa di…Fortnite!

Continuano a tenere banco i problemi di Mesut Ozil in casa Arsenal. Il tedesco non è stato convocato dai Gunners nelle ultime due gare e ora rischia di restare fuori per circa due mesi per un problema alla schiena. Dietro all’infortunio non c’è però il campo da gioco, ma i videogiochi e più precisamente Fortnite. Già, perché secondo la stampa britannica i problemi alla schiena di cui soffre Ozil sono dovuti alla postura che assume in casa con il joystick in mano e che lo ha portato ad avere gravi alla colonna vertebrale. I numeri parlano chiaro: 5221 ore di gioco, pari a circa 5 ore al giorno passate davanti alla tv che avrebbero compromesso la salute di Ozil. E l’Arsenal non è affatto contenta…

Foto: Standard.co.uk