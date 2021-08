Arsenal, pugno duro contro il razzismo: il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale, l’Arsenal ha reso note le sanzioni a cui andranno incontro i tifosi che rivolgeranno insulti razzisti nei confronti dei giocatori sui social, come già capitato. Ecco il comunicato:

“Possiamo confermare di aver avviato ufficialmente un procedimento sanzionatorio nei confronti di un abbonato dell’Arsenal che ha incitato alla violenza nei confronti di Granit Xhaka, e si è reso autore di abusi discriminatori nei confronti di un giocatore del Tottenham Hotspur sui social media. All’individuo è stato imposto un divieto di stadio di tre anni, soggetto ad appello. Questa azione disciplinare è in linea con la nostra guida sulle sanzioni, che è stata recentemente aggiornata per includere i reati online e quelli commessi nello stadio”.

Report. Identify. Sanction.

The new season is here and we must work together to #StopOnlineAbuse.

Here are some further steps we’re taking, including banning an Arsenal season ticket holder.

— Arsenal (@Arsenal) August 13, 2021