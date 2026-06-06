Arsenal-PSG, si rinnova la rivalità. Mbemba al centro del mercato

06/06/2026 | 12:01:13

Dopo una settimana dalla finale di Champions, si riaccende la rivalità tra Arsenal e PSG. Infatti gli inglesi sono pronti ad accogliere il difensore diciottenne, Emmanuel Mbemba. In caso di esito favorevole per il trasferimento, l’approdo a Londra, a causa delle leggi sulla Brexit, non potrebbe essere immediato. Come rivela il Parisien, i Gunners sarebbero pronti a farlo rimanere a Parigi in prestito, ma sponda Paris FC.

Foto: X PSG