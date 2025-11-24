Arsenal primo a +6 e prima tripletta nel derby dopo 47 anni

24/11/2025 | 11:42:45

Con la vittoria di ieri sera nel North London Derby, l’Arsenal ha staccato di ben 6 punti il Chelsea, attualmente secondo in classifica, e di 7 il Manchester City, ora terzo. Questa però non è l’unica notizia positiva per i Gunners: con la tripletta di ieri, Eberechi Eze è entrato in un club esclusivo. Sono infatti pochissimi i giocatori che possono vantare una tripletta in un derby di Londra; l’inglese è il terzo giocatore dell’Arsenal e il quarto nella storia del derby a riuscire in questa impresa, che non veniva replicata dal 1978, ben 47 anni fa.

Foto: X Arsenal