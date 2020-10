Arsenal, Ozil fuori rosa ma riceverà 8,8 milioni dal club

Il futuro di Mesut Ozil all‘Arsenal è sempre più nebuloso. Il tedesco, classe 1989, non gioca una partita ufficiale con i “gunners” da marzo scorso e la società londinese lo ha escluso per il momento dalla lista dell’Uefa, per la prossima Europa League e potrebbe anche farlo per la Premier, il cui termine per presentare la lista scadrà il 20 ottobre.

Il giocatore intanto si allena e vuole onorare il contratto fino al giugno 2021. Inoltre, così facendo, Ozil dovrà ricevere 8,8 milioni dall’Arsenal per un “bonus fedeltà” fatto firmare al momento dell’acquisto. Un bonus che prevedeva il versamento dell’Arsenal ad Ozil della suddetta cifra, qualora avesse rispettato il contratto fino all’ultimo giorno.

Nonostante sia fuori rosa, quindi, ad Ozil basterà solo allenarsi per ricevere il bonus e firmare poi, la prossima stagione, per un nuovo club. D’oltre Manica, il “The Athletic” parla dell’interessamento dell’Al-Nassr per il tedesco. Probabilmente il futuro del giocatore sarà proprio in Arabia.

Fonte Foto: espnfccom