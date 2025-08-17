L’Arsenal espugna Old Trafford: decide un gol di Calafiori. Esordio per Sesko
17/08/2025 | 19:24:33
Dopo una fase di studio iniziale, l’Arsenal apre le marcature su situazione di palla inattiva con Calafiori che deposita il pallone in rete, praticamente sulla linea di porta. Lo United risponde con Dorgu che calcia forte con il sinistro, solo il palo gli nega la gioia del gol. Ritmi che cominciano a intensificarsi, così come si intensifica il lavoro di Raya chiamato a un intervento super su Matheus Cunha. I due allenatori nel corso del secondo tempo iniziano a mescolare le carte in gioco, schierando nuove soluzioni in campo. Al minuto 65, Old Trafford accoglie l’attesissimo Benjamin Sesko. Ma è ancora Raya a prendersi la scena con un altro strepitoso intervento sul colpo di testa di Mbeumo. Il Manchester United prova ad agguantare il risultato nel finale, ma non riesce nel suo intento. I Gunners espugnano il “Teatro dei sogni”. Si tratta dell’81esima vittoria dell’Arsenal ai danni del Manchester United nella storia.
Foto: X Arsenal