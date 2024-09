Arsenal, Mikel Merino infortunato. Potrebbe tornare ad ottobre

Non un ottimo inizio per Mikel Merino in quel di Londra. Il centrocampista campione d’Europa è arrivato all‘Arsenal dalla Real Sociedad nelle ultimissime ore di mercato. Ma il classe ’96 non potrà vedere il campo per almeno due mesi, causa una frattura alla spalla rimediata in allenamento in uno scontro di gioco con Gabriel Magalhaes. Rimandato quindi l’esordio ai Gunners di Mikel Merino, che secondo il Daily Mail potrebbe ritornare a disposizione di Arteta non prima di ottobre.