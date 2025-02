Arsenal-Manchester City, l’allievo supera il maestro con una manita: termina 5-1

Sfida a senso unico quella che ha visto scontrarsi Arsenal e Manchester City, La squadra di Arteta ha imposto il suo gioco sui Citizens, e si è portata a casa i tre punti con un nettissimo 5-1. In gol per i Gunners Odegaard, Partey, Skelly, Havertz e Nwanery allo scadere. Per il City a segno il solito Haaland. Momento di forti riflessioni per Guardiola, reduce dall’ennesima sconfitta stagionale.

Foto: Instagram Arsenal