Arsenal, la squadra perderà circa 30 milioni di euro se non si qualificherà in Champions

L’Arsenal stenta a decollare, attualmente è in nona posizione a quota 40 e a ben 8 punti dal piazzamento che garantirebbe la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riferisce il Telegraph, la squadra rischia a questo punto seriamente di perdere circa 30 milioni di euro di bonus previsti in caso del raggiungimento del quarto posto. I Gunners, nonostante l’avvento di Arteta al posto di Emery, sembra non abbiano ingranato la marcia giusta e l’intero organico potrebbe pagarne le conseguenze.