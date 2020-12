Arsenal, la panchina di Arteta è sempre più a rischio. Oggi contro il Chelsea è una partita chiave

Per l’Arsenal Mikel Arteta è stato il peggior inizio di stagione di sempre dal 1974, si trova infatti a quattro punti dalla zona retrocessione. Eppure ad agosto era arrivato il successo in Coppa sul Chelsea, un’illusione, perchè i Gunners non vincono una partita dal 1 novembre. Con la recente eliminazione per mano del Manchester City dalla Coppa di Lega ed il quindicesimo posto in Premier League, la panchina del tecnico spagnolo è a rischio. Nonostante le dichiarazioni di Pep Guardiola, che ha cercato in tutti i modi di difendere il collega e connazionale, la gara del Boxing Day contro il Chelsea è un passo fondamentale perchè Arteta nel 2021 sia ancora l’allenatore dell’Arsenal.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal