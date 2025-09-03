Arsenal, la lista Uefa: non c’è Gabriel Jesus

03/09/2025 | 22:50:39

L’Arsenal ha ufficializzato la lista UEFA per la League Phase di Champions League. Mikel Arteta ha inserito nella rosa dei 25 uomini i nuovi acquisti estivi e il giovanissimo Max Dowman, talento di appena 15 anni. Assente l’attaccante Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è tornato ad allenarsi sul campo dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio che lo ha condizionato nella scorsa stagione.

Portieri: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford

Difensori: William Saliba, Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapie, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori

Centrocampisti: Martin Odegaard, Eberechi Eze, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman

Attaccanti: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres

Foto: X Arsenal